2019-01-22T16:08:22+03:00
Общество

Силанов: Благоустройство набережной Летнего озера закончится к маю этого года

По словам мэра Калининграда, основные работы уже проведены
Иван МАРКОВ
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В Калининграде продолжатся работы по благоустройству прилегающей территории озера Летнее. По словам мэра Алексея Силанова, закончится реконструкция только к маю этого года.

- Выполнение работ находится под контролем, - заметил Силанов. - Вы видите, что сегодня это не просто контуры, так как уже установлены детские и спортивные площадки, а также тренажеры. Выполнен огромный объем работ по бетонированию территории и подготовке ее к мощению, но это будет возможно только при наступлении положительных температур. Я полагаю, что майские праздники мы вместе с жителями Московского района отпразднуем в благоустроенном уже сквере у озера Летнее.

По ряду моментов подрядчикам, по словам мэра, будут выдвинуты претензии.

Напомним, проект реконструкции власти обещали реализовать до конца прошлого года. На обустройство общественной зоны около озера было выделено 55 млн рублей.

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