2019-01-22T16:20:10+03:00
Общество

Замглавы Калининграда о пене, плывущей по Преголе: Будем считать, что это природное явление

По словам Игоря Билича, конкретных данных по поводу состава вещества пока не опубликовано
Иван МАРКОВ
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Пена на ПреголеПена на ПреголеФото: Клопс.Ru
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Сразу после новогодних праздников калининградцы заметили, что по Преголе плывет какое-то странное вещество, похожее на серую пену. В минприроды тогда же сообщили, что пока не известно, что это такое, и добавили, что исследование будет проводить Росприроднадзор.

Во вторник после оперативного совещания представители прессы все с тем же вопросом пристали к председателю комитета городского хозяйства Игорю Биличу. Надо сказать, что ответ Билича был довольно лаконичен.

- Что-то я каких-то конкретных данных не видел, поэтому не знаю, что это такое, - заявил замглавы города. – Будем считать, что это природное явление.

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