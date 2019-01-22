Замглавы Калининграда о пене, плывущей по Преголе: Будем считать, что это природное явление

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-22T16:20:10+03:00

По словам Игоря Билича, конкретных данных по поводу состава вещества пока не опубликовано

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Сразу после новогодних праздников калининградцы заметили, что по Преголе плывет какое-то странное вещество, похожее на серую пену. В минприроды тогда же сообщили, что пока не известно, что это такое, и добавили, что исследование будет проводить Росприроднадзор.

Во вторник после оперативного совещания представители прессы все с тем же вопросом пристали к председателю комитета городского хозяйства Игорю Биличу. Надо сказать, что ответ Билича был довольно лаконичен.

- Что-то я каких-то конкретных данных не видел, поэтому не знаю, что это такое, - заявил замглавы города. – Будем считать, что это природное явление.