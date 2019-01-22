В Калининграде предприятие оштрафовали на 125 тысяч за займ гастарбайтера без патента
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Крупный денежный штраф придется заплатить калининградскому предприятию за найм гастарбайтера. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Иностранный гражданин трудился в качестве подсобного рабочего на территории производственно-складских помещений. Работал вроде неплохо, но без патента, что категорически запрещено федеральным законодательством.
Действия компании были расценены как привлечение к трудовой деятельности иностранца при отсутствии у него разрешения на работу или патента. Суд оштрафовал предприятие на 125 тысяч рублей.