2019-01-22T16:44:28+03:00
Политика

Виталий Мутко назначен ответственным за развитие Калининградской области

Кирилл Алексеев
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил распределение ответственности за реализацию государственных программ Российской Федерации между своими заместителями. Ответственным за госпрограмму развития Калининградской области назначен вице-премьер Виталий Мутко.

Кроме Калининграда Мутко будет курировать отношения с Абхазией и Южной Осетией, развитие Северо-Кавказского федерального округа, национальную политику, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, а также госпрограмму «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

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