Виталий Мутко назначен ответственным за развитие Калининградской области
Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил распределение ответственности за реализацию государственных программ Российской Федерации между своими заместителями. Ответственным за госпрограмму развития Калининградской области назначен вице-премьер Виталий Мутко.
Кроме Калининграда Мутко будет курировать отношения с Абхазией и Южной Осетией, развитие Северо-Кавказского федерального округа, национальную политику, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, а также госпрограмму «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».