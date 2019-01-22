2019-01-22T16:56:41+03:00
Общество

Калининградская область получит в этом году 500 млн рублей на мелиорацию

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив КП
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Министерство сельского хозяйства РФ в этом году планирует выделить 500 млн рублей на мелиоративные работы в Калининградской области. Об этом сообщил директор Департамента мелиорации РФ Валерий Жуков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На эти деньги планируется разработать проектную документацию на реконструкцию девяти насосных станций, отремонтировать пять станций, восстановить пропускную способность отрегулированных водоприемников, проводить противопаводковые работы и субсидировать бюджету региона культуртехнические работы.

Всего на мелиоративные работы из федерального и областного бюджетов планируется выделить более 650 млн рублей.

В прошлом году в области отремонтировали 420 км мелиоративных каналов и закрытого дренажа и внесли на поля 32 тыс. тонн известковых материалов.

- Эти меры позволили улучшить мелиоративное состояние 10 тыс. га и понизить кислотность 6 тыс. га сельхозугодий. В 2018 за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 64,93 млн рублей были просубсидированы культуртехнические работы на землях сельхозназначения площадью свыше 6,3 тыс. га., - отметили в областном Минсельхозе.

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