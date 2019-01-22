Житель Петербурга дважды расплатился в Светлогорске поддельными пятитысячными - купюрами
.Фото: Александр Подгорчук
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В суд Светлогорска поступило уголовное дело по обвинению жителя Санкт-Петербурга в сбыте фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В октябре прошлого года купил в Москве не менее 14 поддельных пятитысячных купюр. Затем он приехал в Светлогорск и дважды расплатился фальшивками в супермаркете.
Спустя несколько дней его задержали сотрудники полиции.