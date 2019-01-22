2019-01-22T17:05:12+03:00
Общество

Житель Петербурга дважды расплатился в Светлогорске поддельными пятитысячными - купюрами

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В суд Светлогорска поступило уголовное дело по обвинению жителя Санкт-Петербурга в сбыте фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре прошлого года купил в Москве не менее 14 поддельных пятитысячных купюр. Затем он приехал в Светлогорск и дважды расплатился фальшивками в супермаркете.

Спустя несколько дней его задержали сотрудники полиции.

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