2019-01-22T17:20:09+03:00
Общество

Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение раритетной винтовки

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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До четырех лет лишения свободы грозит жителю Гвардейского района за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе обыска в хозпостройке во дворе дома 35-летнего мужчины полицейские и сотрудники ФСБ нашли винтовку конца 19 века «Маузер Гевер 1898», а также порох и восемь патронов. Мужчина уверял, что нашел винтовку в лесу и забрал себе, чтобы использовать для охоты. Проведенная экспертиза показала, что винтовка является боевым огнестрельным оружием.

- За то, что мужчина нашел и не сдал в полицию оружие и боеприпасы ему грозит ответственность предусмотренная Уголовным кодексом. Винтовка и патроны изъяты сотрудниками полиции, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

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