2019-01-22T17:41:50+03:00
Общество

В 2018 году Калининградская область приняла более 2,7 тысяч участников программы переселения соотечественников

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В 2018 году Калининградская область перевыполнила план по программе переселения соотечественников. Как рассказал и.о. министра по муниципальному развитию и внутренней политике Владимир Беспалов, квота области составляла две тысячи человек, однако регион принял более 2,7 тысяч соотечественников.

По его словам, большинство участников программы переехали в регион из Казахстана (почти 74% от общего количества переселенцев), Киргизии, Узбекистана. Более 76% прибывших – люди моложе 40 лет.

В пресс-службе правительства области рассказали, что переселенцы успешно нашли работу в сферах здравоохранения, образования, строительства. Четыре человека имеют научную степень доктора наук, один – звание кандидата медицинских наук.

Программа содействия переселению соотечественников реализуется в Калининградской области уже 11 лет. К концу прошлого года общее количество переселенцев приблизилось к 43,7 тысячи.

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