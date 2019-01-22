В Немане погиб человек, которого вывели из горящей квартиры
ЧП случилось на улице Красноармейская
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Во вторник 22 января утром в городе Неман погиб человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России.
Сигнал о пожаре на улице Красноармейской поступил в 09:07: в двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме в комнате горел диван. На балконе горела ветошь.
В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты местной пожарно-спасательной части.
По данным пресс-службы регионального СК, 63-летнего мужчину вывели на улицу, но он еще до приезда медиков скончался.
Следователи обнаружили на теле погибшего многочисленные повреждения.
Назначена экспертиза, проводится проверка.