В Немане погиб человек, которого вывели из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 19:41 2019-01-22T20:30:57+03:00

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Во вторник 22 января утром в городе Неман погиб человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

Сигнал о пожаре на улице Красноармейской поступил в 09:07: в двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме в комнате горел диван. На балконе горела ветошь.

В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты местной пожарно-спасательной части.

По данным пресс-службы регионального СК, 63-летнего мужчину вывели на улицу, но он еще до приезда медиков скончался.

Следователи обнаружили на теле погибшего многочисленные повреждения.

Назначена экспертиза, проводится проверка.