Власти рассказали, куда звонить, если видите замерзающего человека в Калининграде

СЕГОДНЯ 19:47 2019-01-22T19:47:02+03:00

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В Калининградской области сотрудники центра социальной адаптации работают в усиленном режиме. В морозные дни бригады с рейдами выезжают в места, где собираются люди без определенного места жительства.

По данным пресс-службы областного правительства, сообщить, что по определенному адресу находится замерзающий человек, может каждый житель региона, позвонив 96-89-45 в Калининграде или (40161) 3-35-99 в Советске.

Напомним, переждать морозы можно в доме ночного пребывания по адресу: Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1 (добраться можно автобусами № 5, 8, 32, микроавтобусами № 65, 92, троллейбусом № 6 до остановки «Улица Карташова») или в его отделении в Советске (ул. Луначарского, 22 а).

Министерство соцполитики призывает не проходить мимо лежащего на улице человека.

Если он не откликается, следует вызывать «Скорую помощь» по телефону 103 (с мобильного телефона) или единую службу спасения в Калининградской области по телефону 112. Человек без сознания и его жизни угрожает опасность.