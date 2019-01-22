2019-01-22T20:12:32+03:00
Общество

В Калининграде задержали водителя, который сбил 12-летнего школьника и скрылся

После ДТП ребенок был доставлен в больницу
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде задержали водителя, который сбил 12-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. 36-летний мужчина пояснил, что уехал, так как мальчик не жаловался на самочувствие.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, еще 17 января утром на улице Горького неустановленный водитель автомобиля совершил наезд на школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекторы приняли все меры к установлению личности и розыску водителя-нарушителя.

Возбуждено административное дело, мужчине грозит лишение прав от 1 года до 1,5 лет или арест до 15 суток.

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