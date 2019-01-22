В Калининграде задержали водителя, который сбил 12-летнего школьника и скрылся
В Калининграде задержали водителя, который сбил 12-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. 36-летний мужчина пояснил, что уехал, так как мальчик не жаловался на самочувствие.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, еще 17 января утром на улице Горького неустановленный водитель автомобиля совершил наезд на школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
Госавтоинспекторы приняли все меры к установлению личности и розыску водителя-нарушителя.
Возбуждено административное дело, мужчине грозит лишение прав от 1 года до 1,5 лет или арест до 15 суток.