У калининградки украли телефон, пока она примеряла обувь в магазине
Инцидент случился на Ленинском проспекте
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В обувном магазине на Ленинском проспекте в Калининграде 51-летняя дама присмотрела сапожки и, пока примеряла их, у нее похитили мобильный телефон.
Как установили полицейские, женщина просто положила телефон на скамью рядом с собой и забыла его забрать.Мобильник бесследно пропал.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и определили злоумышленника. Им оказался 56-летний посетитель магазина.
Ранее судимого гражданина доставили в полицию для разбирательств, где он и признался в содеянном - телефон унес именно он.
Телефон вернули владелице.