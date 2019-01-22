У калининградки украли телефон, пока она примеряла обувь в магазине

СЕГОДНЯ 20:19 2019-01-22T20:19:31+03:00

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В обувном магазине на Ленинском проспекте в Калининграде 51-летняя дама присмотрела сапожки и, пока примеряла их, у нее похитили мобильный телефон.

Как установили полицейские, женщина просто положила телефон на скамью рядом с собой и забыла его забрать.Мобильник бесследно пропал.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и определили злоумышленника. Им оказался 56-летний посетитель магазина.

Ранее судимого гражданина доставили в полицию для разбирательств, где он и признался в содеянном - телефон унес именно он.

Телефон вернули владелице.