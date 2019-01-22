2019-01-22T20:19:31+03:00
Происшествия

У калининградки украли телефон, пока она примеряла обувь в магазине

Инцидент случился на Ленинском проспекте
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В обувном магазине на Ленинском проспекте в Калининграде 51-летняя дама присмотрела сапожки и, пока примеряла их, у нее похитили мобильный телефон.

Как установили полицейские, женщина просто положила телефон на скамью рядом с собой и забыла его забрать.Мобильник бесследно пропал.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и определили злоумышленника. Им оказался 56-летний посетитель магазина.

Ранее судимого гражданина доставили в полицию для разбирательств, где он и признался в содеянном - телефон унес именно он.

Телефон вернули владелице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде задержали водителя, который сбил 12-летнего школьника и скрылся
Власти рассказали, куда звонить, если видите замерзающего человека в Калининграде
В Немане погиб человек, которого вывели из горящей квартиры
В 2018 году Калининградская область приняла более 2,7 тысяч участников программы переселения соотечественников
Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение раритетной винтовки
Житель Петербурга дважды расплатился в Светлогорске поддельными пятитысячными - купюрами
Калининградская область получит в этом году 500 млн рублей на мелиорацию
Виталий Мутко назначен ответственным за развитие Калининградской области
В Калининграде предприятие оштрафовали на 125 тысяч за найм гастарбайтера без патента
Замглавы Калининграда о пене, плывущей по Преголе: Будем считать, что это природное явление
Силанов: Благоустройство набережной Летнего озера закончится к маю этого года
Калининградец ограбил пенсионера на ул. Ольштынской
В Калининградской области появится селекционно-генетического центра по голштинской породе коров
Калининградец разбил в гараже плантацию конопли и создал нарколабораторию
Калининградский бюджет оказался не готов к повышению стоимости вывоза мусора от муниципальных учреждений
В центре Калининграда на нечищеной дороге застрял трактор
Калининградские мусорщики отказались вывозить автомобильные покрышки
«Товарищеские беседы закончились»: Алексей Силанов предупредил калининградских мусорщиков о грядущих санкциях
Силанов о переименовании улицы в Калининграде в честь Павла Адамовича: Таких предложений в мэрию не поступало
Россельхознадзор не разрешил калининградцам ввезти в области 234 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
Около дома №23а на Ленпроспекте запретят парковаться
В Калининграде не хватает около 150 дворников