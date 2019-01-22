В Зеленоградске отремонтируют дом-памятник на Курортном проспекте

СЕГОДНЯ 21:09 2019-01-22T21:09:18+03:00

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В Зеленоградске по инициативе одного из собственников помещений дома № 6 на Курортном проспекте было проведено общее собрание жильцов по вопросу ремонта здания. Как сообщает пресс-служба администрации, было принято решение о замене входных дверей и благоустройства входной группы. При этом, работы разрешается выполнить после согласования эскизного проекта с отделом архитектуры администрации округа, так как здание является объектом культурного наследия.

- На собрании до собственников и нанимателей помещений доведена информация, что в 2019 году за счет средств местного бюджета будет отремонтирован фасад здания, а за счет средств Фонда капитального ремонта общедомового имущества – кровля, - сообщает пресс-служба администрации округа. - Также данный дом вошел в программу благоустройства дворовых территорий на 2019 год, при участии средств собственников в размере 5%.