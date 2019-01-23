2019-01-23T07:40:19+03:00
Общество

Сразу 12 проектов прошли отбор в программу приграничного сотрудничества «Россия-Польша» на 2014-2020 годы

Об этом объявили на прошедшем в Светлогорске заседании
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Светлогорск прошло заседание совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша», на которой одобрили ряд российско-польских проектов.

- Из 57 заявок отобрано 12 проектов с общим объемом софинансирования в размере 13 миллионов 650 тысяч евро», – сообщила министр по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках программы приграничного сотрудничества реализуют проект Музея Мирового океана, касающийся морского наследия Польши и России. Также наш музей совместно с музеем Гданьска будет заниматься реализацией проекта по «янтарному достоянию».

Администрации Ладушкинского округа в рамках программы оживит культурный и исторический ландшафт городов Ладушкин и Млынары (Польша). Региональное министерство культуры с ассоциацией «Польские готические замки» реализует туристический проект. Зеленоградск займется проектом «Балтийская Одиссея – создание общей исторической и культурной сферы». Ряд проектов в сфере культуры также реализуют в Светлогорском, Гусевском, Озерском городских округах.

Итоги программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша» по второму и третьему приоритетам, связанным с экологией, транспортном и дорогами, станут известны во втором полугодии.

Напомним, в программу «Россия- Польша 2014-2020 гг.» было подано 118 заявок на сумму более 210 млн евро.

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