В Калининграде спецназ взял штурмом наркопритон
В одном из домов на улице Нарвской в Калининграде ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Проживающие в квартире мужчина и женщина изготавливали дезоморфин и предоставляли жилплощадь наркоманам.
Квартиру взяли штурмом бойцы спецназа «Гром», организаторы притона задержаны. При обыске жилища полицейские обнаружили приспособления для приготовления и употребления наркотиков.
На задержанных завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает наказание - до 6 лет лишения свободы.