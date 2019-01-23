2019-01-23T10:21:47+03:00
Общество

В Калининграде спецназ взял штурмом наркопритон

Виктор Сергеев
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В одном из домов на улице Нарвской в Калининграде ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Проживающие в квартире мужчина и женщина изготавливали дезоморфин и предоставляли жилплощадь наркоманам.

Квартиру взяли штурмом бойцы спецназа «Гром», организаторы притона задержаны. При обыске жилища полицейские обнаружили приспособления для приготовления и употребления наркотиков.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает наказание - до 6 лет лишения свободы.

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