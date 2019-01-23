В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили два неисправных пассажирских автобуса

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-23T10:29:28+03:00

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В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили два неисправных пассажирских микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В одной из маршруток не работал стеклоочиститель, водитель другого автобуса перевозил пассажиров с поврежденным лобовым стеклом. Также при проверке инспекторы установили, что автобус не прошел обязательный техосмотр.

В результате сотрудники ГИБДД составили три административных протокола, также будет решаться вопрос о проверке компаний, которые эксплуатировали этот транспорт.