В Калининграде будут судить иностранца за дачу взятки полицейскому

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-23T10:36:09+03:00

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В Правдинском районе будут судить иностранного гражданина, который пытался подкупить участкового. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В декабре прошлого года участковый выявил мужчину, который нарушил режим пребывания в РФ. Его родственник – 30-летний иностранец решил «замять дело» и передал участковому 12 тысяч рублей. После передачи денег его задержали сотрудники полиции.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал. В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Правдинского района, в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СК, добавив, что иностранцу грозит до 8 лет лишения свободы.