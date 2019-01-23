В Музее янтаря учащиеся школы имени Шостаковича выступят с бесплатным концертом
Ребята исполнят классическую и народную музыку
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Музыкальный вечер в Музее янтаря запланирован на 29 января. Выступят учащиеся Калининградской детской музыкальной школы имени Шостаковича.
Как рассказали организаторы, в программе – классическая, народная и эстрадно-джазовая музыка. Перед зрителями свое мастерство покажут солисты и камерные ансамбли. Прозвучат различные инструменты – аккордеон, цимбалы, скрипка, домра, балалайка, кларнет.
Вход на концерт свободный.
Начало в 18.00.