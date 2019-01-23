Исследование: В Калининграде снизилась доля вакансий для начинающих специалистов и студентов

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-23T10:46:49+03:00

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В 2018 году в структуре рынка вакансий Калининградской области уменьшилась доля вакансий для начинающих специалистов и студентов. Об этом говориться в годовом обзоре регионального рынка труда, подготовленного компанией HeadHunter. По данным исследования, доля сократилась «не драматично – с 11 процентов до 8 процентов.

- Молодые специалисты без опыта работы сегодня испытывают определенные сложности с трудоустройством. Проблемы на рынке труда есть и в профобласти бухгалтерии, управленческого учета, финансов предприятия, в банковском секторе, поскольку работники из этих профобластей в большей степени страдают от последствий автоматизации, - отмечают авторы исследования.

При этом, доля предложений о работе в сфере продаж от общего количества вакансий в регионе по-прежнему велика, но и она продолжает снижаться (с 34 процентов в 2017 году до 28 процентов в 2018 году). В тройке лидеров по популярности у работодателей также ИТ-специалисты (12 процентов) и производственный персонал (11 процентов).