2019-01-23T10:53:48+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня более 20 улиц будут без электричества

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в течение дня более 20 улиц будут отключены от электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13.30 от света отключат несколько домов по ул. Красная 58-86, 49-73, ул. Маяковского 8-16, ул. Щорса 4-16а, 7-9, 17-19, ул. Яналова 33-35а. До 13 часов электричества не будет в домах по ул. Камская 4а-6а, 13-25, а также на ж/д переезде.

С 13.30 до 18.00 без света останется часть домов на ул. Лесопарковая 33, 41-59, 40-50 ул. Энгельса 34-52, 57-75, ул. Чапаева 40, 42, 35, 45, пер. Нахимова 3-15, 10-12, ул. Авторемонтная 2-16, 13-21, ул. Захарова 1 К-1, 3-9, 17, 18, ул. Дунайская 1-19, ул. Вернадского 7-13, ул. Молдавская 1-7, 2-8, пр-т Советский 21, 21а, ул. Брамса 31-39, 28-32, ул. Г. Димитрова 5-25, ул. Кирова 16а, 22 (д/сад № 95), ул. Репина 8-32, 3-5, 15-17, ул. Римского-Корсакова 18, ул. Серафимовича 7.

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