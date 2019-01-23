Худрук Калининградского музыкального театра передал пост своей дочери
Художественный руководитель Калининградского музыкального театра Валерий Лысенко покинул пост. Должность худрука теперь занимает его дочь Елена Альфер. Об этом сам Лысенко сообщил «Комсомолке».
- Я посоветовался с друзьями и коллегами и принял это правильное решение. Молодежь должна иметь приоритет! Лене 35 лет, окончила ГИТИС. Она же со мной рядом в творческом плане прошла много лет. Она будет моим последователем. Я уверен, - сказал Валерий Лысенко и отметил, что из театра уходить не собирается и даже не покинет свой кабинет. – Я остаюсь как наставник, главный режиссер. Буду делать все, что делал всегда.
Я 10 лет создавал этот театр, мне важно, чтобы он был сохранен, чтобы жила наша культура.
В Калининградском областном музыкальном театре работает без малого 100 артистов.