Худрук Калининградского музыкального театра передал пост своей дочери

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-23T11:07:11+03:00

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Художественный руководитель Калининградского музыкального театра Валерий Лысенко покинул пост. Должность худрука теперь занимает его дочь Елена Альфер. Об этом сам Лысенко сообщил «Комсомолке».

- Я посоветовался с друзьями и коллегами и принял это правильное решение. Молодежь должна иметь приоритет! Лене 35 лет, окончила ГИТИС. Она же со мной рядом в творческом плане прошла много лет. Она будет моим последователем. Я уверен, - сказал Валерий Лысенко и отметил, что из театра уходить не собирается и даже не покинет свой кабинет. – Я остаюсь как наставник, главный режиссер. Буду делать все, что делал всегда.

Я 10 лет создавал этот театр, мне важно, чтобы он был сохранен, чтобы жила наша культура.

В Калининградском областном музыкальном театре работает без малого 100 артистов.