СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-23T11:13:56+03:00

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Во вторник утром на окраине Калининграда в ДТП пострадал водитель «Фольксвагена». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 14-м километре автодороги «Калининград-Балтийск». 56-летняя водитель «Санг Йонг» не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в «Фольксваген».

В результате столкновения 63-летний водитель «немца» получил телесные повреждения.