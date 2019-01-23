На окраине Калининграда в ДТП пострадал водитель «Фольксвагена»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник утром на окраине Калининграда в ДТП пострадал водитель «Фольксвагена». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 14-м километре автодороги «Калининград-Балтийск». 56-летняя водитель «Санг Йонг» не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в «Фольксваген».
В результате столкновения 63-летний водитель «немца» получил телесные повреждения.