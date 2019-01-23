В Калининграде в среду дважды запустят звуковое оповещение об опасности выхода на лед

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-23T11:17:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 23 января, в Калининграде запустят звуковое оповещение с предупреждением об опасности выхода на лед. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Оповещение запустят дважды в течение дня – в 11.00 и в 16.00. Для информирования калининградцев будут использовать 21 звукосиренный комплекс. Громкоговорители расположены в районе учреждений образования.

Сейчас на прудах и озерах толщина ледяного покрова еще не достигла 10 см, при которых выход на лед можно считать безопасным. Замеры толщины льда, произведенные накануне, показали, что на Пелавском и на Верхнем толщина льда составляет около 6 см, на озерах Шенфлиз, Летнее и Поплавок – 7-8 см.