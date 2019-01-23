Калининградскую «Балтику» покинули Буйволов и Григорьев

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-23T11:30:03+03:00

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Калининградскую «Балтику» покинули два игрока. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команду покинули полузащитник Максим Григорьев и защитник Андрей Буйволов. Игроки и клуб расторгли контракты по обоюдному согласию.

Напомним, в начале декабря прошлого года стало известно, что «Балтика» планирует расстаться сразу с одиннадцатью игроками. В «расстрельный список», кстати, попал и Андрей Буйволов. Что касается Григорьева, его включили в список футболистов, которым предложили согласиться на сокращение зарплаты.