Калининградскую «Балтику» покинули Буйволов и Григорьев
Андрей Буйволов.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградскую «Балтику» покинули два игрока. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Команду покинули полузащитник Максим Григорьев и защитник Андрей Буйволов. Игроки и клуб расторгли контракты по обоюдному согласию.
Напомним, в начале декабря прошлого года стало известно, что «Балтика» планирует расстаться сразу с одиннадцатью игроками. В «расстрельный список», кстати, попал и Андрей Буйволов. Что касается Григорьева, его включили в список футболистов, которым предложили согласиться на сокращение зарплаты.