Бродячий кот обесточил поселок под Калининградом

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-23T13:08:17+03:00

Мурзик незаконно проник в распределительную подстанцию в поселке Отрадное - жители на 15 минут остались без света

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В Калининградской области снова громкое кошачье происшествие. На этот раз мурзик стал причиной отключения света в целом поселке. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

Мэр курортного города процитировал сводку происшествий, где говорится, что в понедельник вечером Светлогорский участок РЭС "краткосрочно отключил подачу электроснабжения в поселке Отрадное." Причиной стал... дикий кот, который залез в распределительную подстанцию, расположенную на улице Станционной в Отрадном.

На то, чтобы вытащить кота из проводов, понадобилось 15 минут. Операция завершилась благополучно. Кота сильно не били, вернее, вообще не били. Только пожурили немного и налили в мисочку молока.

Ранее, напомним, мировую известность получил другой калининградский котик, живущий на погранпереходе Мамоново-Гроново. Он подрался с лисой из-за сосиски и победил.