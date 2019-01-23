Калининградец украл со стройплощадки электроинструменты на 56 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-23T11:47:20+03:00

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В Калинниграде полицейские раскрыли кражу инструментов со строительной площадки. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Электроинструменты стоимостью 56 тыс рублей пропали из бытовки на стройплощадке на Московском проспекте. Сотрудники уголовного розыска довольно быстро вышли на злоумышленника – им оказался ранее судимый за кражи 20-летний калининградец. Его доставили в отдел, где он признался в содеянном и рассказал, что уже успел продать инструменты.

На него завели уголовное дело по статье «Кража».