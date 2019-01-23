В Калининградском зоопарке установили щетку-чесалку для массажа коз

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-23T12:05:16+03:00

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В Калининградском зоопарке на детской контактной площадке «Прыг-скок», где содержат молодых козлят, установили аттракцион для людей и животных, который назвали «Почеши козу».

Как рассказали в пресс-службе учреждения, аттракцион представляет собой большую щетку. Посетители могут крутить ручку и почесать кос, которые пристроятся под щетку. Аналогичные щетки-чесалки часто устанавливают в коровниках.

В зоопарке отметили, что пока козы к новому развлечению относятся с недоверием. Зоологи уверены, что к весне животные привыкнут, и все желающие смогут вдоволь накрутиться и начесать желающих козлят.

Отметим, на чесалку деньги в размере 2550 рублей собрали неравнодушные калининградцы.