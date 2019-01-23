Калининградская область получит 2,6 млрд рублей на пересечение аварийщиков

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-23T12:26:32+03:00

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В 20190-2024 гг. Калининградская область получит 2,6 млрд рублей на расселение аварийного фонда. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

Из областного бюджета на эти цели предусмотрен еще 81 миллион.

- Софинансирование – одно из обязательных условий участия субъекта. Предварительно подсчитано, что на эти деньги удастся расселить более 50 тысяч кв. метров. В этих домах проживают около 3,5 тысячи человек, - сообщили в правительстве области.

Начинать расселять дома будут исходя из более ранней даты признания их аварийными. В 2019 году в регионе планируют расселить тысячу квадратных метров жилья.