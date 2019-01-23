В Калининграде владельца магазина оштрафовали на 2 млн рублей за продажу водки без лицензии

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-23T12:23:05+03:00

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В Гурьевске осудили индивидуального предпринимателя, который продавал алкоголь без соответствующей лицензии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Предприниматель продавал в своем магазине на улице Центральной в поселке Константиновка отечественный и импортный алкоголь. При этом, у него не было лицензии на продажу алкоголя, да и не могло быть, так как этот документ выдается только организациям. Но это не остановило бизнесмена, в течение двух недель он продал алкоголя на 100 тысяч рублей.

Суд признал предпринимателя виновным и оштрафовал на 2 млн рублей. Кроме этого, весь алкоголь суд решил уничтожить.