Спортсменка из Калининграда завоевала бронзу первенства России по самбо среди молодежи

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-23T12:28:16+03:00

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В Нижегородской области первенство России по самбо среди молодежи собрало 400 представителей всех федеральных округов России в возрасте до 23 лет.

Неплохой результат на турнире показала калининградка Елизавета Сыщикова, которая выступала в категории «до 60 кг».

Как сообщает министерство спорта области, одолев представительниц Москвы и Самары, Елизавета уступила в полуфинале будущей победительнице Яне Шевченко из Москвы.

А в матче за третье место калининградке удалось одолеть самбистку из Тулы.

В минспорта отметили, что в середине февраля выступит в Перми на первенстве России среди самбистов не старше 21 года.

Елизавета Сыщикова – победительница первенств Европы и мира. Она – спортсменка регионального училища олимпийского резерва и центра спортивной подготовки сборных команд.