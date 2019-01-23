Спортсменка из Калининграда завоевала бронзу первенства России по самбо среди молодежи
В Нижегородской области первенство России по самбо среди молодежи собрало 400 представителей всех федеральных округов России в возрасте до 23 лет.
Неплохой результат на турнире показала калининградка Елизавета Сыщикова, которая выступала в категории «до 60 кг».
Как сообщает министерство спорта области, одолев представительниц Москвы и Самары, Елизавета уступила в полуфинале будущей победительнице Яне Шевченко из Москвы.
А в матче за третье место калининградке удалось одолеть самбистку из Тулы.
В минспорта отметили, что в середине февраля выступит в Перми на первенстве России среди самбистов не старше 21 года.
Елизавета Сыщикова – победительница первенств Европы и мира. Она – спортсменка регионального училища олимпийского резерва и центра спортивной подготовки сборных команд.