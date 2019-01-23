Мэр Балтийска потребовал убрать бесхозные автомобили с Балткосы

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-23T12:36:20+03:00

Сергей Мельников насчитал на косе четыре брошенных легковушки и два прицепа

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Мэр Балтийска Сергей Мельников потребовал убрать брошенные автомобили с территории Балтийской косы до начала туристического сезона. Как сообщает пресс-служба администрации Балтийского городского округа, такое поручение Мельников подписал во вторник 22 января в ходе оперативного совещания.

- Сотрудники отдела благоустройства и экологии накануне осмотрели территорию Балтийской косы и подсчитали заброшенные транспортные средства, - говорится в сообщении администрации. - 4 легковые машины находятся во дворах жилых домов, три из которых имеют номерные знаки, два брошенных прицепа без номеров также много лет занимают место на придомовой территории.

Сейчас сотрудники администрации совместно с представителями ГИБДД ведут поиски собственников имущества. Специалисты готовы оказать помощь в процессе утилизации транспортных средств. Если хозяева автомобилей не будут найдены, машины разместят на специальной парковке.