2019-01-23T12:44:57+03:00
Общество

Студентов Калининграда пригласили на молебен в Татьянин день

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская епархия готовится к Дню российского студенчества. 25 января в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы состоится молебен святой мученице Татьяне.

Как сообщает пресс-служба епархии, для участия в молебне приглашают студентов и преподавателей всех средних и высших учебных заведений Калининграда и области.

Начало в 12:00.

По окончании молебна состоится встреча с кандидатом богословия, протоиереем Георгием Урбановичем. Он выступит с лекцией о свободе и нравственности.

Святая мученица Татьяна считается покровительницей российского студенчества: в день памяти мученицы в 1724 году император Петр Великий основал Российскую Академию Наук в Санкт-Петербурге, а в 1755 году граф Иван Шувалов подал прошение об учреждении Московского университета (ныне МГУ).

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