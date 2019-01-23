Студентов Калининграда пригласили на молебен в Татьянин день
Калининградская епархия готовится к Дню российского студенчества. 25 января в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы состоится молебен святой мученице Татьяне.
Как сообщает пресс-служба епархии, для участия в молебне приглашают студентов и преподавателей всех средних и высших учебных заведений Калининграда и области.
Начало в 12:00.
По окончании молебна состоится встреча с кандидатом богословия, протоиереем Георгием Урбановичем. Он выступит с лекцией о свободе и нравственности.
Святая мученица Татьяна считается покровительницей российского студенчества: в день памяти мученицы в 1724 году император Петр Великий основал Российскую Академию Наук в Санкт-Петербурге, а в 1755 году граф Иван Шувалов подал прошение об учреждении Московского университета (ныне МГУ).