Под Зеленоградском построят птицеферму на 6,5 млн голов кур мясных пород
.Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградском районе в этом году построят птицеферму по откорму кур мясных пород. Соответствующее разрешение на строительство опубликовано на сайте Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области.
Птицеферму построят в поселке Котельниково, мощность предприятия составит 6,5 млн голов в год.
Разрешение на строительство выдано ООО «Птицеводческий комплекс «Продукты питания».