2019-01-23T12:48:46+03:00
Экономика

Под Зеленоградском построят птицеферму на 6,5 млн голов кур мясных пород

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградском районе в этом году построят птицеферму по откорму кур мясных пород. Соответствующее разрешение на строительство опубликовано на сайте Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области.

Птицеферму построят в поселке Котельниково, мощность предприятия составит 6,5 млн голов в год.

Разрешение на строительство выдано ООО «Птицеводческий комплекс «Продукты питания».

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