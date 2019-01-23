Калининградца задержали за кражу четырех бутылок виски из супермаркета

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-23T12:47:44+03:00

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Полицейские задержали калининградца за кражу алкоголя из супермаркеты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Четыре бутылки виски пропали из торговой точки на Московском проспекте. Прибывшие на место правоохранители просмотрели записи камер наблюдения и смогли установить личность вора.

Им оказался 41-летний калининградец. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что употребил алкоголь в компании приятелей.

На него завели уголовное дело по статье «Кража».