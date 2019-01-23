Калининградца задержали за кражу четырех бутылок виски из супермаркета
Изменить размер текста:
Полицейские задержали калининградца за кражу алкоголя из супермаркеты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Четыре бутылки виски пропали из торговой точки на Московском проспекте. Прибывшие на место правоохранители просмотрели записи камер наблюдения и смогли установить личность вора.
Им оказался 41-летний калининградец. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что употребил алкоголь в компании приятелей.
На него завели уголовное дело по статье «Кража».