СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-23T13:01:43+03:00

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В Немане раскрыли убийство пенсионера, которого обнаружили в сгоревшей квартире. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

63-летнего избитого мужчину обнаружили пожарные в сгоревшей квартире на улице Красноармейской днем 22 января. Пострадавший скончался до приезда медиков, делом занялись следователи, которые быстро восстановили картину произошедшего.

- 21 января компания мужчин и женщин распивали спиртное в квартире потерпевшего. В процессе застолья в ходе возникшей ссоры мужчины нанесли хозяину квартиры несколько ударов топором в область головы, - сообщили в пресс-службе СК.

По подозрению в убийстве задержали 31-летнего местного жителя и 27-летнего жителя Озерска, их допрашивают следователи. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявления обвинения.