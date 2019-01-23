2019-01-23T13:41:06+03:00
Общество

В Калининграде собственники компании «Кениг-Авто» демонтируют мозаику с фасада международного автовокзала

Гендиректор предприятия от комментариев по поводу работ отказался
Иван МАРКОВ
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Мозаика, которую собирается демонтировать собственникМозаика, которую собирается демонтировать собственникФото: предоставлено очевидцем
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Руководство «Кениг-Авто» планирует в ближайшие дни снять мозаику со здания международного автовокзала на Московском проспекте. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы со ссылкой на рабочих, возводящих рядом со зданием строительные леса.

- Рабочий, который этим занимается, сказал, что сейчас только подготовка к демонтажу идет, - сообщает Юлия Петрушина. – Дело в том, что мой муж там рядом работает, он заметил суету, подошел и спросил, что происходит.

По словам рабочих, руководство предприятия посчитало, что мозаика находится в плохом состоянии, поэтому пришло время ее убрать. Поводом для демонтажных работ послужила протекающая стена.

- Эта мозаика единственное, что выделяло это здание среди остальных, - считает Петрушина. - Если вдруг эту мозаику можно будет спасти, мы готовы помочь с машиной. Дело в том, что она из фрагментов состоит.

Генеральный директор предприятия «Кениг-Авто» Михаил Дударев общаться с журналистами по поводу мозаики отказался.

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