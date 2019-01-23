В суд направлено дело о хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона в Калининграде
Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде. Об этом сообащет пресс-служба генпрокуратуры.
На скамье подсудимых окажутся бывший министр строительства Амир Кушков и ведущий инженер Регионального управления заказчика капитального строительства Сергей Трибунский, которых обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, Кушков и Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества, созданного братьями Магомедовыми, владельцами ООО «Группа Сумма» для хищения денег, выделенных на инженерную подготовку строительства стадиона. В частности, злоумышленники предоставили в казначейство поддельные документы об объемах выполненных работ на объекте и похитили выделенные 752 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.