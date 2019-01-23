2019-01-23T14:02:20+03:00
Общество

Россельхознадзор запретил ввоз в Калининград куриных яиц из Белоруссии

На границе задержана крупная партия товара
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На границе в Чернышевском задержали крупную партию куриных яиц из Республики Беларусь – всего 288 тысяч штук. Сотрудники регионального Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в ветеринарном свидетельстве и на этикетках продукции отсутствует идентификационный номер предприятия-производителя. Кроме того, было выявлено несоответствие наименования производителя указанного в ветсвидетельстве и на маркировочных этикетках, наименованию предприятия-производителя, указанного в автоматизированной системе.

Ввоз белорусских куриных яиц в регион был запрещен.

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