Россельхознадзор запретил ввоз в Калининград куриных яиц из Белоруссии
На границе задержана крупная партия товара
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На границе в Чернышевском задержали крупную партию куриных яиц из Республики Беларусь – всего 288 тысяч штук. Сотрудники регионального Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе.
Пресс-служба ведомства сообщает, что в ветеринарном свидетельстве и на этикетках продукции отсутствует идентификационный номер предприятия-производителя. Кроме того, было выявлено несоответствие наименования производителя указанного в ветсвидетельстве и на маркировочных этикетках, наименованию предприятия-производителя, указанного в автоматизированной системе.
Ввоз белорусских куриных яиц в регион был запрещен.