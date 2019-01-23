Роспотребнадзор: В Калининградской области в пейзаже вирусов возрастает доля вирусов гриппа

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-23T14:02:37+03:00

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Показатель заболеваемости ОРВИ в Калининградской области пока остается ниже эпидемического порогового уровня почти на 30 процентов, эпидемические пороги не превышены ни в одной из возрастных групп. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю к врачам с симптомами заболевания обратились 3724 человека, в том числе 2124 ребенка в возрасте до 14 лет. Общее число обратившихся за неделю увеличилось на 35 процентов.

При этом, число госпитализированных в инфекционные стационары увеличилось, всего с диагнозами респираторно-вирусная инфекция госпитализировано 35 человек, в том числе 27 детей в возрасте до 14 лет.

- Заболеваемость преимущественно обусловлена вирусами не гриппозной этиологии (аденовирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа). Изменения структуры положительных находок респираторных вирусов не отмечается. Вместе с тем, в пейзаже циркулирующих вирусов продолжает возрастать доля вирусов гриппа Лабораторно подтверждено 16 случаев гриппа A. Все заболевшие гриппом ранее прививки против гриппа не получали, - отметили в Роспотребнадзоре.