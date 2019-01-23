Роспотребнадзор: В Калининградской области в пейзаже вирусов возрастает доля вирусов гриппа
Показатель заболеваемости ОРВИ в Калининградской области пока остается ниже эпидемического порогового уровня почти на 30 процентов, эпидемические пороги не превышены ни в одной из возрастных групп. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За неделю к врачам с симптомами заболевания обратились 3724 человека, в том числе 2124 ребенка в возрасте до 14 лет. Общее число обратившихся за неделю увеличилось на 35 процентов.
При этом, число госпитализированных в инфекционные стационары увеличилось, всего с диагнозами респираторно-вирусная инфекция госпитализировано 35 человек, в том числе 27 детей в возрасте до 14 лет.
- Заболеваемость преимущественно обусловлена вирусами не гриппозной этиологии (аденовирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа). Изменения структуры положительных находок респираторных вирусов не отмечается. Вместе с тем, в пейзаже циркулирующих вирусов продолжает возрастать доля вирусов гриппа Лабораторно подтверждено 16 случаев гриппа A. Все заболевшие гриппом ранее прививки против гриппа не получали, - отметили в Роспотребнадзоре.