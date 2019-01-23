В Калининграде кондуктор отсудила 200 тысяч за травму при падении в автобусе
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде кондуктор автобуса отсудила компенсацию за полученную на рабочем месте травму. Об этом сообащет пресс-служба Московского районного суда.
Весной прошлого года на Ленинском проспекте водитель автобуса применил экстренное торможение. Женщина упала и получила травмы.
Посчитав, что ей был причинен моральный ущерб, она обратилась в суд, который решил взыскать с автотранспортного предприятия компенсацию в 200 тысяч рублей.