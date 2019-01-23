2019-01-23T15:11:49+03:00
Общество

На Куршской косе определились с ценой билета на 2019 год

Светлана БАРОН
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Въезд на Куршскую косу в 2019 году не подорожает. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал директор нацпарка Анатолий Калина.

- Все цены остаются прежними (300 рублей за автомобиль, включая водителя, 150 рублей с человека, независимо от способа передвижения, - прим. ред.). Милости просим: сейчас в национальном парке работает вся инфраструктура, кроме орнитологической станции. Главное одевать удобную обувь — очень скользко. Мы посыпаем песком, но везде не успеваем, - отметил Калина.

Кроме того, летом на Куршской косе заработает система «Паркон» - чтобы следить за нарушителями, которые оставляют свои машины вне парковок и идут купаться.

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