2019-01-23T15:13:04+03:00
Общество

На Куршской косе не будут восстанавливать разрушенную штормом авандюну

Светлана БАРОН
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На Куршской косе отремонтировали три разломанных январским штормом перехода, остался еще один. А вот авандюну восстанавливать не будут, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор нацпарка Анатолий Калина.

- Предыдущий шторм разбил авандюну, январский — смыл. Восстанавливать не будем сейчас. Это бессмысленно, ее смоет новый шторм. Те берегозащитные сооружения, которые стоят у нас (тетраподы) не спасли берег. Нам нужны сооружения, которые будут спасать прикорневую часть. Если нет, то мы станем островом, - говорит Калина.

После шторма в начале января Куршскую косу на своих машинах смогли покинуть не все посетители. По словам директора нацпарка, около 15 автомобилей получили гидроудары, остались в воде и их вытаскивали потом спецтехникой. Выехать самостоятельно смогли только гости на джипах. Полностью интервью с Анатолием Калиной слушайте здесь.

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