У лиса Куршика на Куршской косе появилась подруга
У лиса Куршика, который живет на территории визит-центра на Куршской косе, появилась подруга. Правда, им разрешают поиграть только через стену, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» директор нацпарка Анатолий Калина.
- Подружка стала к нему приходит на территорию визит-центра, по вечерам они через стенку играют, а мы ее подкармливаем. Но встречаться им запрещено. У Куршика сделаны все уколы, он сейчас как домашняя собачка. А отцом ему становиться пока рано, - отметил Калина.
Что касается друзей среди сотрудников нацпарка, то самых лучших Куршик нашел в бухгалтерии и секретариате. Ест лис сухой корм для собак. И пока не собирается заводить профиль в Instagram. Его фото можно увидеть на официальных страницах нацпарка в соцсетях. Напомним, лисенка подкинули на КПП в начале мая.
Полностью интервью с Анатолием Калиной слушайте здесь.