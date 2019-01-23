В Неманском районе установили несколько новых детских площадок

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-23T16:30:36+03:00

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Четыре новые детские игровые площадки с качелями, горками, каруселями и прочими развлечениями установили в городе Немане во дворах домов на улицах Луговой и Красноармейской, в поселках Лесное и Дубки.

Как сообщает пресс-служба администрации Неманского городского округа, более 900 тысяч рублей на установку площадок появились в результате экономии после выполнения всех работ, запланированных на объектах инфраструктуры и ЖКХ по программе конкретных дел в прошлом году.

Жители уже просят поставить еще несколько площадок для детей. Местные власти планируют, при возникновении экономии в 2019 году, продолжить работу по установке детских игровых городков в городе и поселках.