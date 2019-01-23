Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП под Зеленоградском

СЕГОДНЯ 16:44 2019-01-23T16:44:51+03:00

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Госавтоинспекция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Зеленоградском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 29 ноября 2018 года в поселке Майское. Около 21 часа автомобиль сбил пешехода, который двигался по проезжей части. В результате наезда пешеход от поученных травм скончался в больнице.

Граждан, обладающих какой - либо информацией об обстоятельствах происшествия или иной полезной информацией по делу, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Зеленоградскому району по телефону: (840150) 32532 или ОГИБДД ОМВД России по Зеленоградскому району (840150) 31772