В Гданьске три украинца напали с ножом на белоруса

СЕГОДНЯ 16:45 2019-01-23T16:45:57+03:00

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В Гданьске гражданина Белоруссии во время распития алкогольных напитков с гражданами Украины ранили ножом. Об этом сообщает польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на «Радио Польша».

Инцидент произошел 20 января в одном из хостелов Гданьска, где мужчины распивали спиртные напитки. После короткой ссоры белорус получил тройное ножевое ранение, а прибывшая на место происшествия полиция арестовала граждан Украины.

- Об инциденте нам сообщил диспетчер скорой помощи, - сообщили в полиции Гданьска. - По предварительным данным, ссора произошла во время вечеринки. Мужчина, 40-летний гражданин Украины, ударил ножом гражданина Белоруссии. Кроме него задержали также 44-летнюю женщину, также гражданку Украины. Оба они были нетрезвыми, а обследование женщины показало более двух промилле алкоголя в ее крови. Результат мужчины показал более половины промилле.

Кроме того, на месте преступления была задержана 48-летняя гражданка Украины, оскорбившая правоохранителей, приехавших на вызов.

Все трое граждан Украины находятся под арестом, ожидая суда.