На ул. Минусинской уголовник избил и ограбил 31-летнего калининградца

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-23T17:01:18+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Минусинской к 31-летнему мужчине подошел неизвестный и потребовал отдать мобильный телефон. Получив отказ, злоумышленник напал на прохожего, избил его и отобрал гаджет.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали грабителя – ранее судимого 34-летнего калининградца. Его уже допросили и отправили в СИЗО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.