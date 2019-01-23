На калининградских дорогах за неделю выявили более 20 неисправных автобусов

СЕГОДНЯ 17:09 2019-01-23T17:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе на дорогах Калининградской области было выявлено более пятидесяти нарушений в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В 21-м случае автобусы эксплуатировались при наличие неисправностей, при которых запрещается их эксплуатация.

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности одно юридическое и четыре должностных лица.