На уборку областных дорог от снега вывели 250 единиц техники

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-23T17:51:12+03:00

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На уборке областных дорог от снега задействовано более 250 единиц техники, которая работает в круглосуточном режиме. Об этом рассказал замдиректора Управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.

Он отметил, что в первую очередь техника очищает маршруты общественного и школьного транспорта.

По словам Дмитрия Анисимова, вся дорожная техника оснащена системой спутниковой навигации, которая в реальном времени отслеживает не только передвижение техники, но и какие виды работ выполняются.

- Все машины работают на дорогах, а оператор удаленно может отслеживать ситуацию. Иными словами, снегоуборочные машины оборудованы датчиками, и если машина опустила «плуг», то на дисплее компьютера оператора видно, что она чистит дорогу от снега. Если включается функция посыпки, то это также отображается. Нам это позволяет контролировать расход противогололедных материалов и по факту оплачивать работу дорожников, - сказал он.