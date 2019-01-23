2019-01-23T17:59:04+03:00
Звезды

В Калининграде представят книгу, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда

Издание презентуют в областной научной библиотеке
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

Встреча с военным историком и журналистом Сергеем Гуровым состоится в Калининградской областной научной библиотеке 31 января. Как рассказали организаторы мероприятия, автор представит книгу «Блокада Ленинграда: 900 дней стойкости и мужества», посвященную 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Сергей Гуров – капитан 1 ранга в отставке, службу проходил на кораблях Балтийского флота.

Был принят в члены Калининградского регионального отделения Академии военно-исторических наук. За вклад в патриотическое воспитание Сергей Гуров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Автор книг «Корабли Балтийского флота. Прославленные в боях», «Броненосцы Балтийского флота. Российский императорский флот» и др.

Начало встречи с писателем, на которую приглашают заинтересованных калининградцев, в 13:30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Велодорожке быть: Нацпарк «Куршская коса» получил положительное заключение экспертизы
Для оперативного реагирования на снегопады калининградским дорожникам нужно больше метеостанций
Мастер ПСЗ «Янтарь» незаконно увеличивал зарплату рабочим за «откаты»
На уборку областных дорог от снега вывели 250 единиц техники
На калининградских дорогах за неделю выявили более 20 неисправных автобусов
На ул. Минусинской уголовник избил и ограбил 31-летнего калининградца
В Гданьске три украинца напали с ножом на белоруса
Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП под Зеленоградском
В Советске горел кроссовер «Фольксваген»
В Неманском районе установили несколько новых детских площадок
У лиса Куршика на Куршской косе появилась подруга
На Куршской косе не будут восстанавливать разрушенную штормом авандюну
На Куршской косе определились с ценой билета на 2019 год
В Калининграде кондуктор отсудила 200 тысяч за травму при падении в автобусе
Роспотребнадзор: В Калининградской области в пейзаже вирусов возрастает доля вирусов гриппа
Россельхознадзор запретил ввоз в Калининград куриных яиц из Белоруссии
В суд направлено дело о хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона в Калининграде
В Калининграде собственники компании «Кениг-Авто» демонтируют мозаику с фасада международного автовокзала
В Немане раскрыли убийство пенсионера, которого обнаружили в сгоревшей квартире
Калининградца задержали за кражу четырех бутылок виски из супермаркета
Под Зеленоградском построят птицеферму на 6,5 млн голов кур мясных пород
Студентов Калининграда пригласили на молебен в Татьянин день
Мэр Балтийска потребовал убрать бесхозные автомобили с Балткосы
Спортсменка из Калининграда завоевала бронзу первенства России по самбо среди молодежи