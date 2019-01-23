В Калининграде представят книгу, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 17:59 2019-01-23T17:59:04+03:00

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Встреча с военным историком и журналистом Сергеем Гуровым состоится в Калининградской областной научной библиотеке 31 января. Как рассказали организаторы мероприятия, автор представит книгу «Блокада Ленинграда: 900 дней стойкости и мужества», посвященную 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Сергей Гуров – капитан 1 ранга в отставке, службу проходил на кораблях Балтийского флота.

Был принят в члены Калининградского регионального отделения Академии военно-исторических наук. За вклад в патриотическое воспитание Сергей Гуров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Автор книг «Корабли Балтийского флота. Прославленные в боях», «Броненосцы Балтийского флота. Российский императорский флот» и др.

Начало встречи с писателем, на которую приглашают заинтересованных калининградцев, в 13:30.